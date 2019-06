Contrats courts : ces PME qui ne peuvent pas s'en passer

La réforme de l'assurance-chômage constitue l'un des chantiers les plus sensibles du gouvernement. Le Premier ministre Edouard Philippe dévoilera demain, mercredi 12 juin 2019, les principales mesures. Parmi les pistes envisagées, un système de "bonus-malus" pour les entreprises qui ont recours aux contrats courts. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'en pensent les chefs d'entreprises ? Les précisions de nos journalistes.



