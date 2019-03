Contrefaçons : les produits français parmi les plus copiés

Presque deux contrefaçons sur dix saisies dans le monde sont des produits qui usurpent des marques ou des brevets français. Le problème, c'est que cela coûte 460 milliards d'euros à notre économie et fait disparaître des métiers sur le Vieux continent. Les vendeurs et les détenteurs de produits contrefaits risquent des sanctions pénales allant jusqu'à 300 000 euros d'amende et trois ans de prison.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.