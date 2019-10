Convention citoyenne sur l'environnement : gadget ou révolution ?

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Aurélie Blonde s'est intéressée ce vendredi 4 octobre 2019 à la Convention citoyenne pour le climat qui va se réunir à Paris pour la première fois ce jour-même.

Constituée de 150 citoyens tirés au sort, la Convention citoyenne aura pour but de trouver des mesures pour engager une transition écologique tout en respectant une justice sociale. Ce rendez-vous sera répété à six reprises, jusqu’en janvier 2020 au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Mais cette convention peut-elle aboutir à des résultats concrets ?



