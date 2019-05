Coq, cloche, vaches : les sons de nos campagnes bientôt à l'Unesco ?

C'est un emblème français au même titre que les vaches qui meuglent ou les cloches qui sonnent. Bruno Dionis du Séjour les appelle les bruits de la campagne. Il veut entrer ces sons ruraux à l'Unesco. Selon le maire de Gajac, le but est de les protéger des plaintes de plus en plus fréquentes des nouveaux résidents venus des grandes villes.



