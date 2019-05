"Je me battrai jusqu'au bout" : Christelle licenciée pour avoir refusé de travailler le dimanche

"Je ne lâcherai pas l'affaire, je me battrai jusqu'au bout", prévient Christelle Lorant. Elle et un autre employé du Cora de Saint-Malo ont été licenciés pour faute grave le 26 avril. Le motif : insubordination, pour refus de travailler le dimanche. A partir du 18 mars 2018, le nouveau directeur du magasin a mis en place les ouvertures tous les dimanches. "J’ai accepté de les faire en 2018, mais tout en étant réticente ! J’avais dit non, mais il nous avait bien fait comprendre que si on ne voulait pas, c’était la porte", témoigne Christelle Lorant. Après 18 ans d'ancienneté, elle n'a reçu aucun avertissement avant son courrier de licenciement.