Coronavirus : 243 Moldaves bloqués sur une aire d'autoroute en Alsace à cause de l'épidémie

243 Moldaves revenant de Paris en autocar sont bloqués depuis dimanche matin sur une aire d'autoroute en Alsace après que l'Allemagne et la République tchèque leur ont refusé le passage en raison de l'épidémie de Covid-19. Des "contacts diplomatiques" sont actuellement en cours entre la France, l'Allemagne, la République tchèque et la Moldavie, a précisé la préfecture du Bas-Rhin à l'AFP.

Ces 243 Moldaves, hommes, femmes et une dizaine d'enfants, sont répartis dans trois bus affrétés par un voyagiste moldave et sont bloqués sur une aire d'autoroute de l'A4, au niveau de Brumath, dans le Bas-Rhin, à quelques kilomètres au nord de Strasbourg. Ils avaient quitté Paris samedi matin pour rallier la Moldavie et rentrer chez eux, toujours selon la préfecture. Selon le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), il s'agit de touristes et de travailleurs.