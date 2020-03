Coronavirus : à Paris, les voies sur berges, les Invalides et le Champ de Mars fermés au public

Faute de respect des consignes, la mairie de Paris et la préfecture de police prennent les grands moyens. Ce vendredi, dans un communiqué envoyé à 14h50, elles annoncent qu'à compter de 15 heures ce jour, les voies sur berges, le Champ de Mars et l'esplanade des Invalides sont fermés au public.

"En raison de la gravité et de l'urgence de la situation liée à la crise sanitaire, Didier Lallement, préfet de police, en concertation avec Anne Hidalgo maire de Paris, ont pris la décision d'interdire tout déplacement et rassemblement en plusieurs lieux de la capitale en nombre de Parisiens se réunissent habituellement, annonce ainsi la préfecture dans un communiqué. En effet, alors même que la plupart des habitants veille à respecter scrupuleusement les consignes de confinement, force est de constater qu'en dépit des appels répétés au civisme, émis par les autorités de l'Etat et la Ville et des nombreux contrôles réalisés par les forces de l'ordre, trop de comportements insouciants voire irresponsables sont encore à déplorer".

La préfecture regrette ainsi que dans plusieurs secteurs de la capitale la fréquentation demeure beaucoup trop importante, comme sur les berges de Seine, le Champ de Mars ou les Invalides. En conséquence, cinq jours après la fermeture des parcs et jardins dans Paris, ces espaces seront désormais fermés. La préfecture de police que déplacements comme rassemblements y sont dès à présent interdits.