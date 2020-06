Air France : 8300 postes concernés par le plan de départs volontaires

Dans le détail, 300 pilotes, 2000 personnels de cabine et 6000 personnels au sol seraient concernés, et des ruptures conventionnelles collectives sont actuellement en cours.

Le plan de transformation d'Air France "se fera sans souffrances sociales", a assuré mercredi sur LCI le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, précisant que "c'est un engagement, et il se fera de façon concertée et transparente", tout en évoquant "des possibilités de mobilité" et "des plans de départs volontaires quand c'est possible".