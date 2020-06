Coronavirus et commerces en difficulté : les loyers pourront être reportés de 3 mois

C'est un moindre mal pour les commerçants locataires affectés par l'épidémie de Covid-19. Les bailleurs ont accepté de reporter de trois mois leurs loyers, "quelle que soit la taille" du commerce, a annoncé mercredi le ministère de l'Economie et des Finances au terme d'une médiation.

Fin avril, Bercy avait annoncé la nomination d'une médiatrice, Jeanne-Marie Prost, afin de définir "des accords-cadres" et des règles de bonne conduite entre les commerçants en difficulté et leurs bailleurs. Ce mercredi, dans un communiqué, le ministère annonce la finalisation de ces travaux, sous la forme d'"une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période de confinement et la période de reprise jusqu'au 30 septembre 2020".