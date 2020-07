La pandémie de Covid-19 risque de creuser l'écart économique entre femmes et hommes

"Aux Etats-Unis, le chômage des femmes était supérieur de deux points de pourcentage à celui des hommes entre avril et juin 2020", note Kristalina Georgieva, dans un billet de blog publié mardi et co-signé avec trois autres responsables du Fonds monétaire international. En raison de la nature de leur emploi, le télétravail n'est pas une option pour de nombreuses femmes (environ 54% des femmes aux Etats-Unis et 67% au Brésil).

Selon les données du FMI, les femmes ont également tendance à effectuer plus de travaux ménagers non rémunérés que les hommes, environ 2,7 heures par jour de plus. "Elles assument l'essentiel des responsabilités familiales résultant des mesures de confinement telles que les fermetures d'écoles", poursuivent les responsables du Fonds. Une fois les mesures levées, les femmes mettent plus de temps à retrouver un emploi à plein temps.