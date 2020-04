Coronavirus : La Poste rouvre des bureaux et veut reprendre plus de tournées

Confrontée à une grogne des syndicats face aux risques liés à l'épidémie de covid-19 et à un fort absentéisme, La Poste avait annoncé le 23 mars qu'elle réduirait fortement la voilure pour se recentrer sur des "missions essentielles" en assurant moins de services, en faisant moins de tournées, et en réduisant son réseau à 1.600 bureaux. Elle a ajouté 250 bureaux lundi pour le versement des minima sociaux, qui doivent rester ouverts. Le patron du groupe public Philippe Wahl a expliqué mercredi lors d'une audition au Sénat qu'il entendait maintenant "passer à la troisième phase" : "Dès cette semaine", le groupe entend ainsi "porter le nombre de bureaux opérationnels à 2.500".

"La Poste va poursuivre ses efforts afin que soient ouverts d'ici la fin du mois d'avril 5.000 bureaux de poste avec des organisations et des niveaux de service adaptés (courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile)" comme annoncé jeudi après une réunion à Matignon, a-t-il confirmé dans un communiqué . En ajoutant les réseaux partenaires --relais postes commerçants et agences communales--, l'objectif est d'avoir 10.000 points de contact postaux accessibles dans tout le pays, sur 17.000. La liste de ces bureaux ouverts est mise à jour sur le site laposte.fr.

Au Sénat, M. Wahl a notamment été très critiqué par des élus des zones rurales, où de nombreux bureaux ont été fermés. La Poste a aussi confirmé qu'elle allait augmenter la fréquence de distribution de la presse, du courrier et des colis, qui avait été réduite aux mercredi, jeudi et vendredi. Pour la presse, le groupe a ajouté un jour cette semaine, et va distribuer les journaux cinq jours par semaine à partir du 14 avril. Le groupe entend également distribuer progressivement les colis et le courrier quatre jours par semaine, "et puis au-delà à cinq jours" selon Philippe Wahl, qui ne s'est engagé sur aucune échéance.

Quant aux colis restés en souffrance dans des bureaux de poste fermés, ils vont être récupérés et réexpédiés aux destinataires, a relevé le responsable. "100 bureaux de poste et 900 établissements courrier seront consacrés au retrait des colis en instances. Par ailleurs, les 3 000 points ouverts du réseau partenaire ainsi que les 4 500 points Pickup

assurent également les instances colis".

M. Wahl a aussi justifié la condamnation temporaire de près d'un tiers des boîtes à lettres. "C'est la bonne chose à faire (...) quand on ne peut pas (les) relever", a-t-il dit aux sénateurs.