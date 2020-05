La trêve hivernale prolongée jusqu’en juillet ou "tant que la crise durera"

Chaque année, entre 15.500 et 16.000 expulsions par la force publique mettent à la rue les familles trop modestes pour rassembler le montant du loyer. Après plus de sept semaines de confinement et de nombreuses personnes au chômage partiel, les foyers incapables de payer leur toit sont toujours plus nombreux, ont récemment alerté les associations. Le risque, selon elles : une explosion des procédures d'expulsions locatives avec le déconfinement, aussi bien dans le parc social que dans le parc privé.