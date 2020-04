Les Français vont-ils devoir travailler plus après le confinement ?

Relancer coûte que coûte l'économie... Alors qu'Emmanuel Macron devrait préciser lundi soir la durée de la nouvelle prolongation du confinement entamé le 17 mars, et pourrait donner de premières indications sur l'étape suivante, celle du déconfinement, plusieurs responsables économiques sont montés au créneau ce samedi pour expliquer de quelle façon l'activité pourrait reprendre une fois le retour à la normale.

Sans surprise, selon eux, les travailleurs français devront mettre "les bouchées doubles" pour permettre un sursaut économique. Ainsi, pour le patron des patrons Geoffroy Roux de Bézieux, "il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire".

"L'important, c'est de remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en masse, pour tenter d'effacer, dès 2021, les pertes de croissance de 2020", a expliqué le président du Medef, première organisation patronale française, dans un entretien publié dans Le Figaro. "C'est la création de richesses qui permettra d'augmenter l'assiette des impôts et donc les recettes, et ainsi de rembourser la dette accumulée pendant la crise", a-t-il ajouté.