Paris : le Printemps Haussmann obtient le feu vert de la justice pour rouvrir ses portes

Le tribunal administratif a estimé que le Printemps "est fondé à soutenir que la surface commerciale utile doit être déterminée au regard, d'une part, de l'îlot 'maison' et, d'autre part, des deux îlots 'homme/femme' et qu'aucune de ces deux entités n'excède 40.000 m²". "En cumulant leurs surfaces pour le calcul de la surface commerciale utile", estime encore la justice, "le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie".