Coronavirus : "Que ça marche ou non, désinfecter les rues ne peut pas faire de mal"

Les décisions ont en général été prises au cours de conseils municipaux ou de réunions, et elles n'ont pas tardé à être mises en oeuvre. "Nous n'avons pas attendu le confinement pour désinfecter les rues. Avant même le 17 mars, quand nous avons pris conscience de ce qu'il se passait, cette mesure nous a paru indispensable", insiste Amirouche Laïdi, adjoint au maire de Suresnes joint ce mercredi par LCI. Dans cette ville des Hauts-de-Seine, une partie des agents de la propreté s'affairent chaque jour, du lundi au samedi, à nettoyer les rues avec un produit spécial, mélangé à de l'eau. "C'est le produit que nous utilisons pour nettoyer les marchés alimentaires. Ça sent bon, et ça nettoie tout à fond. Merci de ne pas révéler son nom car il ne faudrait pas que l'entreprise soit en rupture", poursuit l'adjoint.

Claudy Olmeta, maire de Saint-Florent en Corse, a décidé de l'appliquer en fin de semaine dernière, sans attendre l'avis du Haut Conseil de la santé publique. "J'ai vu les images de Cannes et de Nice, les agents en combinaison, avec des masques et des gants, travailler dans de bonnes conditions d'hygiène et pour le bien des gens, j'ai trouvé ça très bien", explique l'édile à LCI. La décision prise en conseil municipal, "à distance" du fait du confinement, a été adoptée à l'unanimité. "Ici, tous les habitants sont contents et ce procédé les rassure, continue l'élu. Les rues sont désinfectées deux fois par semaine, avec de l'eau et de la javel. Que ça marche contre le Covid ou non, désinfecter les rues ne peut pas faire de mal".

Concernant le coût de cette nouvelle mesure, le maire corse indique "que ça n'est démesuré", "que la santé n'a pas de prix" et qu'"il y a des priorités dans la vie". A Suresnes, Amirouche Laïdi indique lui que les agents sont de toute façon payés et qu'il ne faut compter que le "fameux" produit en plus sur la facture, produit dont le prix est selon lui "loin d'être exorbitant".