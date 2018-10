Corse : la collision de deux navires en pleine mer inquiète les habitants

En Corse, la collision de deux navires dans la Méditerranée engendre une pollution au fuel. En effet, une nappe du combustible de quatre kilomètres de long et de 300 mètres de large s'est échappée des soutes. Les opérations de dépollution ont pu reprendre dans la matinée du 8 octobre 2018, tout en espérant que la nappe n'atteigne pas les côtes de l'île de Beauté. De son côté, la population est en colère et écœuré face à cette situation. Depuis des années, les habitants dénoncent un trafic maritime en constante augmentation. En effet, près de 12 000 navires croisent au large de la pointe du cap Corse. L'enquête en cours devra déterminer le scénario exact de la collision.



