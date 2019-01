Côtes-d'Armor : un intérêt inégal pour les cahiers de doléances dans les communes

Dans les Côtes-d'Armor, la participation aux cahiers de doléances diffère d'une commune à l'autre. A Trégastel, les habitants sont venus en masse pour exprimer leurs revendications. La mairie a même dû ouvrir un second cahier. A Lannion, où les gilets jaunes ont été très actifs, l'engouement est plus faible. Très peu sont venus écrire dans le cahier de doléances et ceux qui y ont participé croient moyennement à l'impact du grand débat national.



