Course de Noël : dix jours pour rattraper le retard causé par les Gilets jaunes

Malgré les mobilisations des Gilets jaunes, les choses semblent être revenues à la normale ce dimanche 16 décembre 2018. À l'approche des fêtes de fin d'année, les commerces rouvrent, mais en coulisses les commerçants sont inquiets. Ils n'ont plus que huit jours pour sauver cette période de Noël. De leur côté, les clients ont aussi tenté de rattraper leur retard.



