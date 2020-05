Des caméras thermiques installées pour détecter les porteurs du Covid-19 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle

La dispositif, déployé dans un cadre fixé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), permet d'identifier dans le flot de voyageurs, après récupération de leurs bagages, les passagers présentant une température supérieure à 38 degrés, en marquant le contour du visage, flouté, d'un cadre rouge. La température est ensuite confirmée avec un thermomètre sans contact et le voyageur conduit au service médical d'urgence de l'aéroport où son éventuelle contamination pourra être testée.

Pour rappel, à Paris, ADP a fermé l'aéroport du sud de la capitale Orly pour éviter la propagation du virus et a regroupé toute l'activité à CDG où le trafic reste extrêmement faible. Les terminaux 1, 3, 2C, 2D et 2G y ont été fermés et les vols transférés vers les terminaux 2E, 2F et 2A. A titre d'illustration, mercredi, 8.000 passagers ont été accueillis à CDG contre 200.000 d'ordinaire.

"J'ai demandé à Air France d'être extrêmement vigilant" sur le taux de remplissage des avions, aujourd'hui de 45 à 50% sur le court et le moyen-courrier et d'à peu près 30% sur le long-courrier, a expliqué Jean-Baptiste Djebbari, alors que la question de la distanciation entre passagers aériens fait polémique. "Ca, c'est aujourd'hui la protection sanitaire dans le contexte fragile qu'on connaît. Demain il faudra qu'on s'accorde sur les éléments sanitaires pour la reprise" du trafic, a-t-il poursuivi.

"Aujourd'hui, on est dans le moment où on met un peu de trafic aérien, et demain on s'accorde sur les bonnes mesures coordonnées au niveau européen --et d'ailleurs aussi avec nos voisins méditerranéens-- pour avoir un écosystème qui permette de voyager en confiance", a poursuivi le secrétaire d'Etat.