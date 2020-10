Finalement, les bénéficiaires des APL ne toucheront pas les 150 euros d'aide annoncés par Macron

Une fausse joie pour des centaines de milliers de Français. Mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé débloquer une "aide exceptionnelle de 150 euros" pour "les bénéficiaires du RSA et des APL". Mais si cette prime sera bien versée aux allocataires du Revenu de solidarité active, ceux qui touchent l'Aide personnalisée au logement - quelque 2,8 millions de foyers - en seront finalement dépourvus. Ceux qui sont parents bénéficieront toutefois, comme l'a également indiqué le chef de l'Etat, de 100 euros par enfant.

Au lendemain de l'annonce présidentielle, Matignon a en effet précisé auprès de l'AFP qu'aucun ménage bénéficiaire des APL, avec ou sans enfant, ne percevrait la prime, et que seuls les 100 euros par enfant seraient versés. Les 150 euros concerneront uniquement les bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), comme cela avait été le cas au printemps dernier lors de la première vague. Les étudiants et jeunes entre 18 et 25 ans, qui ne sont pas éligibles au RSA, se voient ainsi exclus de cette mesure. Pourtant, ils sont nombreux à être dans une situation précaire et à avoir besoin d'un coup de pouce financier.