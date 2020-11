Le télétravail à 100% devrait rester préconisé jusqu'à la fin de 2020

S'il faudra attendre qu'Emmanuel Macron vienne mardi 24 novembre préciser les contours de ce qui ressemble à un déconfinement plus progressif qu'au printemps dernier, on sait déjà que les annonces attendues ne signeront pas la fin du télétravail massif comme mesure sanitaire.

En attendant, ceux qui espéraient un assouplissement des recommandations du protocole sanitaire en seront pour leurs frais. Si l'exécutif doit arrondir les angles, ce sera d'abord sur le commerce de centre-ville, objet de toutes les attentions et de tous les débats ces deux dernières semaines, avec la polémique à épisodes autour du Black Friday , entre autres. Tout au plus la ministre a-t-elle avancé l'éventualité d'aménagements attendus pour la rentrée, à l'issue des fêtes de fin d'année.

Si Elisabeth Borne est très présente sur cette question du télétravail, c'est pour rappeler des recommandations qui paradoxalement n'ont qu'un effet contraignant très limité sur les entreprises. Ce sont encore elles qui fixent au cas par cas la liste de postes pour lesquels le télétravail est possible, et à quelle dose exactement. Comme on le voyait encore il y a quelques jours, on est bien loin du 100% télétravail en France, avec même des secteurs entiers qui ont joué les mauvais élèves, au moins avant d'être rappelés à l'ordre par l'exécutif.