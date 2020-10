Sébastien, licencié après un test Covid positif : "C'est inimaginable !"

Le tribunal des Prud'hommes de Mulhouse va devoir se prononcer sur un cas épineux : un salarié est-il en faute s'il se rend au travail avec des symptômes mais sans savoir qu'il est positif au Covid ? Une telle mésaventure est arrivée à Sébastien Klem, qu'il qualifie "d'inimaginable" sur LCI.

Mi-juillet dernier, cet employé de l'Office HLM de Mulhouse rentre d'un séjour à Biarritz avec sa fille de quatre ans lorsqu'une légère toux se déclare, sans aucun autre symptôme. Il retourne travailler "en pleine forme", explique-t-il ce mardi sur LCI. "Je pensais que c'était à cause de la clim de l'avion".

Deux jours plus tard, il passe devant un Drive covid. "Par opportunisme et comme on nous encourage à le faire, je m'arrête et je me fais tester, explique l'ancien salarié. C'était un devoir civique." Puis, après ce test de dépistage, il retourne au travail pour l'après-midi. Le soir-même, il reçoit les résultats qui s'avèrent positifs au coronavirus. "C'est un choc !"