Covid : oui, on peut être licencié pour avoir "toussé" sur ses collègues

Un autre incident, similaire et survenu quelques jours après ces premiers faits présumés, est relaté dans la lettre de licenciement consultée par Le Monde : lors d'une nouvelle présentation des gestes barrières aux salariés, cette fois par une infirmière du CHU de Mâcon, Matthieu Favre se serait "retourné" vers un collègue et aurait "toussé dans sa direction manifestement volontairement". Il aurait ensuite carrément "toussé" sur son patron, le 23 mars.

Des faits que l'intéressé conteste, saisissant le conseil des prud’hommes. "Quand on a une crise d’éternuements, ça vient d’un coup, mais je n’éternue pas sur les gens", argue-t-il, en prenant soin d'affirmer qu'il n'a "toussé sur personne", mais juste toussé devant lui... "L’employeur rappelle les gestes barrières aux salariés, mais lui-même ne respecte pas la législation sur la santé et la sécurité au travail en ne mettant pas de masques ni de gel hydroalcoolique à disposition", fait, de son côté, valoir son avocat, Stéphane Teyssier, toujours citée par Le Monde, estimant que la direction a inventé une faute pour se débarrasser de son employé.

En cause, selon lui : "l'état de santé" de son client, qui a eu, en 2018, plusieurs arrêts pour maladies professionnelles et pour un accident du travail, sur une durée d'environ un an. Pour sa part, l’avocat de l’employeur, Jean-François Merienne, met en avant qu'il dispose d'"attestations de deux salariés saisonniers : l’un déclare que M. Favre n’a pas respecté les gestes barrière à trois reprises, l’autre qu’il a manifestement toussé volontairement vers lui et n’a pas toussé dans son coude". Comme au foot, un arbitrage s'impose.