Crise de l'hôpital : pourquoi les internes en médecine débutent une grève illimitée

De son côté, le syndicat d'internes en médecine générale (Isnar-IMG) a annoncé lundi vouloir déposer un "préavis de grève pour le 17 décembre", date choisie par les collectifs et syndicats hospitaliers pour une nouvelle journée d'action nationale. La précédente, le 14 novembre dernier, avait rassemblé plusieurs milliers de médecins et soignants à travers la France.

Mais l'Isni exige aussi des mesures propres au "statut de praticien en formation" des internes, qui travaillent "en moyenne 56 heures hebdomadaires", selon Justin Breysse, le président de l'InterSyndicale nationale des internes. Parmi ces mesures, un "décompte horaire" et non en demi-journée du temps de travail permettant "un paiement des heures supplémentaires", "une revalorisation des indemnités de garde" ou encore un "investissement de fonds publics" dans la formation.

En attendant, les médecins en formation se sont fortement mobilisés dès ce mardi, partout en France, à en croire Justin Breysse. "On estime le taux de participation à 60%, soit 16.000 internes sur 27.000", a expliqué lundi à l'AFP cet interne en rhumatologie, se réjouissant du ralliement des internes de biologie médicale et pharmacie (FNSIP-BM) et du soutien des syndicats de praticiens hospitaliers et de jeunes médecins. Les services hospitaliers "vont être en tension", a ainsi prédit le président de l'Intersyndicale nationale des internes, les grévistes ne pouvant être assignés qu'après l'ensemble des médecins seniors.