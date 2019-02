Crise des gilets jaunes : les commerçants reçus à Bercy

La situation actuelle des commerçants est catastrophique selon la Confédération des petites et moyennes entreprises. En cause, la crise des gilets jaunes. Depuis le début du mouvement, 70 000 personnes sont en activité partielle dont 5 000 entreprises et dont 93% sont des PME. Beaucoup d'entre eux préfèrent baisser le rideau et se priver de chiffre d'affaires afin d'éviter les dégradations et les pillages. Cependant, le secteur craint une multiplication des faillites dans les mois qui viennent car le chiffre d'affaires perdu ne se rattrape pas. Les commerçants sont ainsi attendus à Bercy ce mercredi pour faire le point avec certains élus. Que peut faire l'exécutif pour leur venir en aide ?



