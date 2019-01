Crise des Gilets jaunes : pourquoi vous entendez régulièrement parler de "factieux"

Si l'utilisation du terme "factieux" est fréquente au cours de la Révolution française, son utilisation ces dernières semaines renvoie plutôt à une période plus récente de notre histoire. A savoir les années 1930. C'est en tout cas l'avis de Michel Pigenet : "L'action des Ligues est un moment où le terme de factieux revient en force. Non sans raison, car il y a à ce moment-là des organisations qui veulent mettre à terre 'la gueuse', la République (le surnom qui lui était donné par les Camelots du Roi, ndlr)" Au fil des crises, ce vocabulaire semble se faire une place dans le débat public. "Cela va revenir durant la guerre d'Algérie : dès lors que l'armée est utilisée dans des opérations de maintien de l'ordre et joue un rôle de plus en plus politique. On le voit peu vers mai 1968, quand la République est remise en cause. Le terme de factieux revient pour désigner les partisans de l'Algérie française. Il est utilisé jusqu'à la fin de la guerre, notamment concernant l'OAS, dont les partisans sont considérés comme des factieux. Quand les généraux prennent le pouvoir à Alger, le putsch est une action qui entre dans cette interprétation, une action de "factieux".





"Le terme a un peu disparu et c'est un fait qu'il revient ces jours-ci", conclu l'historien. Un retour tout sauf étonnant : "Ceux qui utilisent ce terme le font pour discréditer. Pour montrer qu'on parle de gens dangereux."