Après trois mois de grève, le collectif InterUrgences est "à bout de souffle" mais ne "lâchera pas"

Depuis trois mois que le mouvement a démarré, les corps et les esprits sont épuisés mais ils s'étaient préparés et savaient que cela ne serait pas facile. "On savait qu’on allait être épuisé et que le combat serait long. On le fait en plus de notre boulot alors on dort peu, parfois on ne mange même pas, on n'y pense pas. On se relaie au sein du collectif mais là je sens, et je sais, que je tire sur la corde", reconnaît Candice Lafarge. Et Hugo Huon de renchérir : "La fatigue, on connait, mais moralement, c'est très dur. On a le sentiment de ne pas être entendu et c'est le plus blasant mais c’est pas pour autant qu’on va lâcher".





A les écouter, ce mouvement n'est pas près de s'arrêter. Les soignants fourmillent d'idées pour faire entendre leur colère et sensibiliser la population à leur combat. Ça fonctionne : 92% des Français estiment "justifié" ce mouvement social, selon un sondage Ifop. D'autres actions sont en train d'être mises en place : un appel au don du sang a été lancé, par exemple, et une nouvelle assemblée générale d'InterUrgences est en prévision. "Une date de manifestation sera déterminée prochainement et des espaces de débats citoyens devraient se dérouler tout au long de l'été", affirment-ils. "Sur le terrain les gens sont vraiment désespérés. En général, quand on est désespéré, on s’en va. Là, ils ont beau être désespérés, ils ont envie de se battre", explique l'infirmier.