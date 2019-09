Crise des urgences : le mouvement de grève reconduit malgré les annonces d'Agnès Buzyn

Pour le collectif InterUrgences, la "crise actuelle est urgente, sociale et sociétale". "Les annonces d'Agnès Buzyn ne répondent pas à l'immédiateté des problèmes, dans les services", nous indique Candice Lafarge, membre du collectif à l'issue de l'Assemblée Générale. Et d'indiquer que "le constat global de la situation est celui-ci : on appelle à une mobilisation de la fonction publique hospitalière". La psychiatrie ainsi que les pompiers ont promis d'être à leur côté lors des journées de mobilisation et réfléchissent "eux aussi, à une forme de grève".