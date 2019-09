Les soignants de la maternité de Lariboisière à Paris "au bord du craquage complet"

URGENCES - Des soignants de la maternité de l'hôpital Lariboisière à Paris dénoncent leurs conditions de travail dans une lettre publiée sur le site du collectif Inter Urgences. Ils se disent "à bout de souffle" et "au bord du craquage complet".

"Nous sommes fatigués, nous sommes usés, nous revenons sur nos jours de repos, nous faisons des heures supplémentaires qui ne seront jamais redonnés, arrêts de travail au quart de tour", disent-ils. Les soignants estiment que le service est "à bout de souffle, n'a plus d'énergie" et estiment qu'il sont "au bord d'un craquage complet de l'ensemble des équipes". L'année dernière "déjà", les soignants avaient tiré "la sonnette d'alarme", soutenus par leur chef de service, qui avait menacé "d'arrêter toutes nouvelles inscriptions à la maternité", expliquent-ils dans leur texte.

Cette lettre est "un cri, un SOS". Une quarantaine de soignants de la maternité de l'hôpital Lariboisière à Paris lancent un "appel à l'aide", dans une lettre co-signée et relayée par le site Internet du collectif Inter Urgences. Dans cette missive, les paramédicaux de la maternité dénoncent leurs conditions de travail et l'impact de celles-ci sur leur état physique et psychique.

Ils expliquent qu'ils avaient averti de la situation de ce service l'année dernière et qu'à la suite d'un audit, "16 postes d’infirmières et 2 postes d’infirmières puéricultrice", ont été supprimés. Dans le même temps, l'affluence dans le service n'a pas baissé, disent-ils.

Ils décrivent des locaux "vétustes avec des prises électriques non protégées, des moisissures aux plafonds, des canalisations qui se bouchent régulièrement, des matelas de lit lacérés, des fauteuils peu présents également lacérés, du matériel de soins qui tombe régulièrement en panne et qui n’est remplacé que 3 semaines plus tard" et estiment que la sécurité des patientes et des bébés n'est plus assurée.

Ils expliquent par ailleurs que les patientes sont majoritairement des femmes en situation de grande précarité avec "un parcours migratoire terrifiant" et expriment leur "honte" d'avoir parfois à faire sortir de leur chambre de jeunes mères sans abri pour les installer "par terre" avec leur nourrisson dans une petite pièce dédiée, faute de place d'hébergement. Selon eux, "si les conditions restent telles quelles une catastrophe va arriver comme il a pu se passer aux urgences générales".