Croche-pied à une manifestante : une enquête ouverte par l'IGPN

L'image du croche-pied et d'autres, captées lors des mobilisations contre la réforme des retraites, ont provoqué une nouvelle vague d'accusations contre les violences policières, déjà dénoncées lors de la crise des Gilets jaunes. Des accusations évoquées par les autorités : "On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser, à abaisser la police", avait lancé lundi 13 janvier le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, faisant explicitement référence au croche-pied toulousain lors de ses vœux à la police. Dans son allocution à l'école nationale supérieure des officiers de police (Ensop) de Cannes-Ecluse (Seine-et-Marne), le ministre avait rappelé les fonctionnaires au devoir "d'exemplarité" et à "l'éthique".

Ce mardi en déplacement à Pau, Emmanuel Macron a également dénoncé "des comportements qui ne sont pas acceptables", demandant au gouvernement "des propositions claires pour améliorer la déontologie" des forces de l'ordre. Mais au lendemain de la mort près de Lyon d'un policier percuté volontairement par un fourgon lors d'une intervention, les déclarations présidentielles ont agacé les syndicats. "Ses propos sont malvenus après la mort d'un collègue et alors que les responsables sont toujours en fuite", s'est indigné Frédéric Lagache d'Alliance.

"On est à bout, exténués, on ne peut pas faire preuve de résilience à l'infini", a renchéri Thomas Toussaint de l'Unsa-Police. "On ne valide pas tout (les violences de policiers), a-t-il ajouté, mais il faut remettre les choses dans leur contexte". En cause à ses yeux, les "60 semaines de manifestations et de mouvement des Gilets jaunes" qui ont mis sur le flanc les forces de l'ordre.