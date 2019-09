Cruard Reporter : avec les agents de la RATP

CRUARD REPORTER - Au terminus de la ligne 3, les grévistes sont au rendez-vous. Ils dénoncent le système universel de retraite par points.

Les agents de la RATP sont en grève ce vendredi. Ils dénoncent la réforme des retraites qui "va faire baisser les pensions de l'ensemble des salariés". "Le gouvernement doit entendre le ras-le-bol des salariés aujourd'hui", a affirmé le cosecrétaire du syndicat Solidaires RATP, François-Xavier Arouls. Au terminus de la ligne 3, dans l'Est de Paris, les usagers sont perdus et recherchent des plans de secours.



