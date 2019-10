Cruard Reporter : Ils fraudent pour se loger

CRUARD REPORTER - Sarah, une éditrice en CDD âgée de 28 ans, cherchait un appartement de 30m² à Paris. Après de nombreux refus, elle a décidé de falsifier son dossier.

Les jeunes actifs sont contraints de falsifier des documents officiels pour décrocher un logement. Selon les résultats d'une enquête, un jeune sur quatre reconnaît avoir déformé leur contrat de travail ou bulletin de paie. "On me demandait quatre fois le montant du loyer ou d'être en CDI et de gagner trois fois le montant", a affirmé une enquêtée. "Beaucoup de gens autour de moi procédait de cette manière", s'est-elle justifiée. Quels sont les risques potentiels que peuvent encourir les concernés ?



