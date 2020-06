"Dans les hôpitaux, le personnel manque partout, comme avant la crise du Covid"

Lui est membre du collectif inter-urgence, elle est co-fondatrice du collectif Inter-Hôpitaux. Deux des principaux collectifs de soignants mobilisés depuis plus d'un an et demi au sein des hôpitaux publics. Tous deux attendaient beaucoup du "Ségur de la Santé", cette grande concertation qui doit aboutir, sous l'égide de Nicole Notat, à des propositions concrètes pour l'hôpital d'ici la mi juillet. Mais à un mois de la fin des négociations, c'est l'amertume, et même une certaine désillusion qui dominent.

Ils sont désormais auréolés de 3 mois d'une crise inédite contre le coronavirus. Mais sur leur blouse et les banderoles qu'ils ont prévu de porter dans les rues de Paris, les revendications sont les mêmes qu'avant le Covid-19. Hugo Huon, infirmier, et Sophie Crozier, médecin neurologue à la Pitié Salpétrière, ont prévu de manifester ce mardi pour réclamer -notamment - l'arrêt des fermetures de lits et l'augmentation des salaires des personnels hospitaliers afin qu'ils atteignent, enfin, la moyenne de l'OCDE .

LCI : Trois semaines après son lancement, quel est votre sentiment sur le Ségur de la Santé ?

Hugo Huon, collectif Inter-Urgences : C'est une opération de com' et dans la forme et le fond. On a quelqu'un qui n'a aucun mandat pour négocier, qui n'a pas d'enveloppe à mettre sur la table... On en est à la moitié, et il n'y a toujours aucun chiffre, c'est comme d'habitude. Il y avait un espoir quand Emmanuel Macron a expliqué en mai dernier que "Ma Santé 2022", était une "erreur". Mais lorsqu'Edouard Philippe a annoncé en ouverture du Ségur qu'il ne fallait pas changer de cap mais de rythme, on a compris que c'était plié. C'est décourageant mais on s'y fait. Ça ne va toujours pas dans la bonne direction. Ils ne mentionnent jamais la question des salaires, la question de lits ...

Sophie Crozier, collectif Inter-Hôpitaux : Le Ségur est une mauvaise réponse à de bonnes questions que l'on pose depuis plus d'un an. Ça aurait pu être un chantier mais il ne peut pas se faire en six semaines. Il y a un vrai travail de propositions, qui est fait par le collectif. Ce qui est demandé depuis un an, c'est un plan d'attractivité massif pour garder un hôpital debout et surtout des moyens. Nous avons besoin de recruter et cela passe par des revalorisations de salaires. On ne comprend pas pourquoi cela n'a pas été annoncé dès le début du Ségur, nous étions tous d'accord. On voulait un moratoire sur la fermeture des lits, qu'on se donne le temps de le faire, nous n'avons pas ces mesures et c'est pour cela qu'on se mobilise ce mardi. Il faut faire de vrais états généraux de la Santé, mais pas en six semaines. Dans les hôpitaux, là, ça ne va pas bien du tout et la situation reste toujours très compliqué. Aujourd’hui, le personnel manque partout comme il manquait avant la crise sanitaire.