David Dufresne, le journaliste qui traque les violences policières : "La surdité du gouvernement est incompréhensible"

Cet intérêt pour la question des violences policières a fait de vous une figure reconnue chez les Gilets jaunes et en dehors. Cette reconnaissance a-t-elle facilité ou compliqué votre travail de recensement ?





Je croule sous les notifications, jusqu'à 7000 les jours d'Acte... mais aussi...sous les propositions d'aide. C'est un travail de fourmi, ou je dois éviter les chausse-trappes, les signalements erronés (souvent d'ailleurs de bonne foi) ou les rumeurs les plus folles. Je procède avec le plus de méthode possible, en prenant mon temps. Tout est d'ailleurs transparent et la méthodologie complète est affichée sur la synthèse de mes signalements que publie depuis vendredi (25 janvier) Mediapart. Aujourd'hui, les signalements qui me sont proposés sont de plus en plus complets (date, lieu, contexte, source). Ils émanent de victimes, proches de victimes, vidéastes, associations... Je demande systématiquement une photo ou vidéo, parfois certificat médical, un PV quand il y en a, etc. Je privilégie les cas qui me parviennent par email. Il serait honorable que ce travail soit également facilité par le ministère de l'Intérieur. Pour l'heure, il refuse tout bilan précis (le gouvernement a fourni un bilan du nombre total de blessés, mais pas de ceux blessés par les forces de l'ordre, ndlr).





La blessure de Jérôme Rodrigues, une figure connue des Gilets jaunes, peut-elle selon-vous entraîner une hausse des tensions entre manifestants et forces de l'ordre ? Si oui, comment enrayer celle-ci ?





Je constate que samedi, place de la Bastille, Jérôme Rodrigues a été visé, tandis qu'au même moment Maxime Nicolle était interpellé à Bordeaux. Les deux filmaient et diffusaient en direct. Les deux sont des figures du mouvement, aisément reconnaissables. Les événements dramatiques de la Bastille ont été immédiatement perçus par les autorités qui, séance tenante, ont saisi l'IGPN. Chose rare depuis novembre 2018... C'est au ministère de l'Intérieur qu'il incombe de faire la vérité : ces deux moments concomitants sont-ils le fruit du hasard ? Pour le reste, ne nous y trompons pas : le maintien de l'ordre, en France plus qu'ailleurs, est affaire de politique. Les fluctuations de la tension se régleront par la politique, la police n'étant que son bras armé.