"De 10 à 70 milliards d’euros de déficit" : l'immigration coûte-t-elle plus qu'elle ne rapporte, comme l'assure Jean-Lin Lacapelle (RN) ?

Qu'en est-il ? Jean-Lin Lacapelle évoque une fourchette plutôt large : entre 10 et 70 milliards de déficit. Une petite évolution dans le discours du Rassemblement national, qui s'accordait jusque là sur l'estimation supérieure de 70 milliards.





Ce chiffre a ainsi été avancé en 2017 par le sénateur des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier, sur France Inter. Marine Le Pen l'utilise également régulièrement. En 2012, elle assurait dans l'émission C politique sur France 5, que "selon les études, l'immigration coûte entre 35 et 70 milliards d'euros par an à la France". Un an plus tard, au micro de LCI, elle se montrait plus sévère : "L'immigration nous coûte une fortune, au bas mot 70 milliards d'euros."





Cette estimation est notamment défendue par Yves-Marie Laulan, fondateur de l'Institut de géopolitique des populations. "Le solde négatif de l'immigration est compris dans une fourchette de 60 à 70 milliards d'euros par an", assure ce démographe et économiste dans une interview accordée à la revue Monde et Vie en 2011. Il y explique s'appuyer sur une étude "réalisée avec plusieurs experts, en particulier Gérard Lafay, professeur à I'université Paris II, et Jacques Bichot, professeur à I'université de Lyon III" quelques années plus tôt, en 2006.