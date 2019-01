De la Manif pour tous à la Marche pour la vie, la tentation de surfer sur la crise des Gilets jaunes

La Manif pour tous en est convaincue : la grogne sociale qui agite le pays depuis trois mois est compatible avec le combat que le collectif mène depuis des années contre le mariage homosexuel. "La crise des Gilets jaunes, c'est une crise de la démocratie. Et les premiers à avoir subi ça, c'est nous", a affirmé Fabien Bouglé. Il appelle à la "convergence" des deux mouvements qui présentent, selon lui, des "similitudes incroyables", comme "la minimisation du nombre de manifestants" ou "les arrestations arbitraires". Même tonalité du côté de la Marche pour la vie : " Le gouvernement a choisi à notre place ce qui intéressant. La PMA pour toutes et les questions de bioéthiques ont été exclues du grand débat national." Dans leur viseur : le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, qui a recadré les objectifs du débat il y a une poignée de jours. Ce dernier a précisé que le mariage pour tous, tout comme l'IVG "ne (seront) pas sur la table". Il faut dire que, contrairement à l'ISF ou le RIC, ces sujets divisent moins l'opinion qu'en 2013. Si la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère, assurait la semaine dernière que "des millions de Français restent opposés à la loi Taubira", les chiffres parlent d'eux-mêmes : selon le dernier sondage réalisé en septembre 2016 sur la question par l'Ifop, 62 % des Français se disaient défavorables à son abrogation.





Au sein même de l'électorat catholique, le sujet divise. La Marche pour la vie de l'an passé avait ainsi été émaillée d'une polémique entre le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC), une organisation emblématique issue du catholicisme social, et les évêques de France. Le MRJC, qui représente environ 7.000 jeunes, avait défendu "le droit fondamental pour les femmes et les couples d'avoir recours à l'IVG". Il avait aussi dénoncé "les messages de culpabilisation, d'intolérance et de haine" véhiculés par la "Marche pour la vie". Sous le feu des critiques des évêques, ces "cathos de gauche" étaient vite rentrés dans le rang, reconnaissant que "tout doit être mis en œuvre pour éduquer et prévenir les situations d'avortement". Il n'empêche : la polémique, relayée par des sites d'information catholiques, avait prospéré sur les réseaux sociaux.





Un an plus tard, combien seront-ils ce dimanche place Dauphine ? Les associations - essentiellement la Fondation Jérôme-Lejeune, mais aussi "Choisir la vie" et "Les éveilleurs d’espérance" – qui s'opposent à l'avortement tablent sur 30.000 à 50.000 manifestants. L'an dernier, ils en avaient recensé 40.000, alors que la préfecture de police en avait compté 8.500.