Débat national : la France pourrait-elle réduire à 0 la TVA sur les produits de base ?

Faut-il supprimer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits de première nécessité ? Cette mesure fait partie des propositions plébiscitées à maintes reprises dans le cadre du Grand débat national, sur les groupes Facebook des Gilets jaunes et également sur notre plateforme Make.org. Même devant Emmanuel Macron la semaine dernière, certains élus l'ont suggéré. Et dimanche, c'est le ministre de l'Economie lui-même, Bruno Le Maire, qui s'est dit "ouvert" à des propositions.





"Ouvert"... jusqu'à quel point ? Une TVA réduite... mais sur quels produits ? et à quel taux? Concrètement, la TVA est actuellement modulée. On distingue quatre taux : le taux normal de 20%, un taux intermédiaire à 10% (lequel concerne le transport, la restauration, les travaux de rénovation des logements), un taux de 2,1% (pour les médicaments remboursés et la presse). Et enfin un taux à 5,5%, déjà destiné aux produits de première nécessité. Par exemple le pain, le sucre, les fruits et légumes, mais aussi les abonnements au gaz et à l'électricité.