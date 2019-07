Débordements des supporters de l'Algérie : pouvait-on anticiper ?

Commerces et restaurants vandalisés, véhicules incendiés... Les images des débordements du dimanche soir, après la qualification de l'Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ont choqué. Près de 250 personnes au total ont été placées en garde à vue entre Paris, Lyon et Marseille. Les pouvoirs publics avaient-ils suffisamment anticipé ces violences ? Et comment éviter de nouveaux incidents, notamment vendredi, à l'occasion de la finale ? Les éléments de réponses avec nos journalistes.



