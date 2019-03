Décharges sauvages : que dit la loi ?

De plus en plus de champs sont parsemés d'immondices. Selon l'agence de l'environnement, ces déchets représenteraient 21 kilos par habitant chaque année. L'impunité de ceux qui jettent n'importe quoi n'importe où est le plus inquiétant dans la multiplication des décharges sauvages. Mais que prévoit la loi contre ces derniers ? Peuvent-ils être poursuivis et punis ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.