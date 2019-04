Déclaration de revenus : tout sur internet

Elles arrivent ! Les déclarations de revenus vont atterrir dans nos boîtes aux lettres. Pour la première fois cette année, tous les contribuables devront faire leur déclaration en ligne. Ce passage au numérique est une source d'angoisse pour 40% des foyers qui utilisaient le stylo et le papier. Reportage à Caen.



