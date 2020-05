A quoi pourraient ressembler nos vacances cet été ?

"Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août". Sur toutes les lèvres il y a encore quelques heures, la question des congés estivaux, si chers au cœur des Français, se libère petit à petit de ses zones floues. Si le Premier ministre Edouard Philippe est venu rassurer les plus inquiets ce jeudi matin sur le fait qu'il sera effectivement possible de partir cet été, il a surtout détaillé dans quelles conditions cela est autorisé, et évoqué "de possibles restrictions très localisées" en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Sur ce point, il faudra attendre "la semaine du 25 mai", pour être fixé.

Où pourrons-nous partir ? Les plages seront-elles de nouveau ouvertes ? Et les restaurants et cafés ? LCI fait le point sur ce à quoi pourraient ressembler les vacances d'été 2020.