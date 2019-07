Découvrez l'histoire de l'espadrille, l'incontournable de l'été

C'est l'une des chaussures symboles de l'été. Confortable, légère, respirante... Sur sa semelle tressée en corde de jute, l'espadrille aurait traversé les siècles. Mais c'est au XVIIIème siècle que sa fabrication prend son essor dans le bassin méditerranéen et au Pays basque. Français et Espagnols se disputent alors son origine.



