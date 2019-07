Défilé du 14 juillet, supporters de l'Algérie et Gilets jaunes : les Champs-Elysées sous tension ce dimanche?

Les 18 organisateurs qui ont créé l’événement sur Facebook ont recueilli 12.000 participants et 75.000 intéressés ce samedi après-midi. C’est deux fois plus que celui du premier "ultimatum" lancé dans la capitale le 16 mars. Et ils écrivent vouloir "reprendre les symboles et la date du 14 juillet pour célébrer à nouveau la révolution et la victoire du peuple sur les élites". Dans la liste des groupes à l’initiative, quatre pages régionales et "Cerveaux non disponible", qui a réalisé une vidéo galvanisante pour l’occasion, au succès certain : 30.000 vues en moins de 24 heures. Une autre, vue plus de 216.000 fois et diffusée lundi, affiche son ambition : "Dimanche 14 juillet 2019, (…) entrons dans l’histoire de France".