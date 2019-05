Défilés du 1er mai : les syndicats craignent que les violences "brouillent" leur message

Laurent Berger a assuré que les violences dans les manifestations de ces dernières années découragent de plus en plus les militants à manifester : "C'est une évidence (...) Depuis que je suis tout petit, avec mes parents nous étions emmenés aux manifestations. Les 1er-Mai étaient pacifiques, conviviaux". Le numéro un de la CFDT a ainsi demandé de "distinguer ceux qui viennent casser sans motivation - et même s'il y en avait une, la violence est inacceptable - et de l'autre côté, des gens sincères, quelle que soit leur étiquette syndicale".





Le plus important sont les revendications et "la solidarité entre les travailleurs, au niveau national et dans le monde entier", a assuré Yves Veyrier sur RTL. Le secrétaire général de Force ouvrière participera d'ailleurs à un meeting à Marseille aujourd'hui, loin du tumulte attendu dans la capitale. "La violence, c'est l'arme du faible" a-t-il insisté. Le reste de son syndicat défilera malgré tout au côté de la CGT entre Montparnasse et place d'Italie cet après-midi.