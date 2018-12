Défiscalisation des heures supplémentaires annoncée par Macron : le retour surprise d'un serpent de mer

Emmanuel Macron s'est-il définitivement rallié au slogan sarkozyste du "travailler plus pour gagner plus" ? Il a en tout cas repris l'une des mesures les plus emblématiques du quinquennat de Nicolas Sarkozy : la défiscalisation des heures supplémentaires. Celle-ci avait été supprimée ensuite par François Hollande, mais réclamée de nouveau par des responsables de droite et certains macronistes. Itinéraire d'une mesure aussi concrète que symbolique, considérée comme un marqueur de droite.