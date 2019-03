Dégradations sur les Champs-Élysées : les commerçants exaspérés

Des casseurs s'en sont pris à des magasins, pourtant protégés par des panneaux de bois, pendant la 18e journée de manifestations des "gilets jaunes". Tout au long de l'avenue des Champs-Élysées, les vitrines des grandes enseignes de luxes ont été détruites et pillées. La grande distribution aussi est touchée. Parmi les victimes, le restaurant Fouquet's qui a été vandalisé deux fois ce samedi. Face au retour de la violence, les commerçants sont désespérés.



