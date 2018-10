Déjà 15 millions d'euros récoltés pour la "mission Patrimoine" de Stéphane Bern

"Mission Patrimoine" doit permettre de récolter entre 15 et 20 millions d'euros pour permettre de restaurer 269 sites "prioritaires" en péril. Pour cela, la FDJ s'appuie sur deux moyens : les tickets à gratter "Mission Patrimoine" à 15 euros pièce, et les tickets pour un "Loto du patrimoine" à 3 euros pièce et avec un jackpot de 13 millions d'euros. La FDJ reverse 10% des recettes des tickets à gratter et un quart de celles du loto à la Fondation du patrimoine.