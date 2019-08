Deliveroo : les livreurs se rassemblent samedi à Paris en vue d'une possible grève nationale

Selon la plateforme, la nouvelle grille offre "une meilleure tarification, plus juste" et "plus de 54% des commandes sont payées davantage". Si les livreurs sont payés davantage "pour les courses de distance intermédiaire et longue", en revanche ils le sont moins "pour certaines commandes les plus courtes", a reconnu un porte-parole à l'AFP. Cette modification a été apportée "en réponse aux nombreux retours de livreurs", assure la plateforme. Jean-Daniel Zamor estime pour sa part que la nouvelle grille, qui veut "obliger les livreurs à prendre les courses longues", entraîne de fait une baisse de rémunération de 30 à 50% pour les livreurs.





Le collectif a commencé à consulter les livreurs sur les réseaux sociaux et assure avoir "100% des livreurs consultés d'accord pour la grève". "C'est un secteur très atomisé où il est difficile de mobiliser rapidement, il faut un mouvement sur la durée", explique Jean-Daniel Zamor. Jusqu'à présent, Deliveroo offrait de meilleures conditions à ses livreurs que les autres plateformes et cette décision revient à "s'aligner sur Uber Eats", déplore-t-il. Le collectif réclame un retour au tarif minimum antérieur et l'ouverture de discussions sur plusieurs sujets cruciaux pour les livreurs, comme la composition de l'algorithme qui attribue les courses et une régulation du nombre de livreurs inscrits. Les plateformes "jouent des sureffectifs" pour maintenir des tarifs au plus bas, estime-t-il.





Avec 10.000 restaurants partenaires dans 200 villes, le marché français est le deuxième pour Deliveroo, après le marché britannique dont l'entreprise est issue.Le développement à grande vitesse du secteur de la livraison de repas s'accompagne de nombreuses critiques sur la précarité des emplois et les conditions de travail des livreurs.