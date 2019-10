Dépendance : comment aider les aidants ?

JT 20H - Dix millions de Français aident l'un de leurs proches chaque jour, et deux tiers des aidants ont un travail. Pour les soulager et inciter les entreprises à plus de souplesse, le gouvernement a présenté ce mercredi un plan.

Il y a trois ans, Christine a quitté son emploi pour venir en aide à son mari, atteint d'une grave maladie, et elle lui consacre tout son temps. Pour aider les 10 millions d'aidants comme elle, le gouvernement prévoit en 2020 une indemnisation du congé proche aidant, et une augmentation du nombre de la structure d'accueil pour eux et leurs proches.



