Dépôts pétroliers bloqués dans l'Ouest : le Finistère réquisitionne plusieurs stations services

Une décision qui intervient alors que le blocages des accès aux dépôts pétroliers de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, Brest, Lorient et au Mans par les professionnels du BTP, sont toujours en cours, dimanche 1er décembre. La conséquence de ces derniers est la fermeture des stations services non réapprovisionnées. Selon l'AFP, ces blocages ont démarré ce jeudi 28 novembre.

"Compte tenu du blocage en cours du dépôt pétrolier de Brest, de la diminution des stocks disponibles dans les grandes agglomérations et des difficultés d'approvisionnement qui en résultent pour les services chargés d'une mission prioritaire (...), à compter du dimanche 1er décembre, le préfet du Finistère a pris un arrêté réquisitionnant plusieurs stations-service du département (...) afin de permettre aux véhicules de disposer d'un accès réservé et de garantir la continuité du service", a annoncé la préfecture dans un communiqué, dimanche 1er décembre.

Les manifestants protestent contre la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), prévu dans le projet de loi de finances pour 2020. "Le GNR, une niche fiscale? Non, c'est l'énergie de notre outil de travail", pouvait-on lire sur une banderole devant le dépôt pétrolier du Mans. Un certain nombre de stations services ont été amenées à fermer depuis vendredi, en totalité ou en partie, selon la nature des carburants qui leur font défaut.